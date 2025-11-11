Марченко продлил серию игр с очками до 8 – 0+1 с «Эдмонтоном». У него 17 баллов и «+9» в 15 играх в сезоне

Кирилл Марченко продлил серию игр с очками до 8.

Форвард «Коламбуса » Кирилл Марченко продлил результативную серию до 8 матчей.

25-летний россиянин ассистировал при шайбе Адама Фантилли в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном » (4:5 ОТ).

На счету Марченко стало 17 (8+9) очков в 15 играх в сезоне при полезности «+9». Текущая результативная серия – 8 матчей (3+7 на отрезке).

Сегодня Кирилл (19:42, «минус 1») отметился 1 броском в створ и 1 перехватом, а также допустил 2 потери.