  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Марченко продлил серию игр с очками до 8 – 0+1 с «Эдмонтоном». У него 17 баллов и «+9» в 15 играх в сезоне
Видео
0

Марченко продлил серию игр с очками до 8 – 0+1 с «Эдмонтоном». У него 17 баллов и «+9» в 15 играх в сезоне

Кирилл Марченко продлил серию игр с очками до 8.

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко продлил результативную серию до 8 матчей. 

25-летний россиянин ассистировал при шайбе Адама Фантилли в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (4:5 ОТ). 

На счету Марченко стало 17 (8+9) очков в 15 играх в сезоне при полезности «+9». Текущая результативная серия – 8 матчей (3+7 на отрезке). 

Сегодня Кирилл (19:42, «минус 1») отметился 1 броском в створ и 1 перехватом, а также допустил 2 потери. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoЭдмонтон
logoКирилл Марченко
logoКоламбус
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Кравцов забил за «Трактор» в дебютном матче сезона в КХЛ
10 минут назадВидео
Панарин обошел Тарасенко по голам в регулярках НХЛ – 307 шайб. Это 12-е место в истории лиги среди россиян
18 минут назад
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Амура», «Адмирал» принимает «Автомобилист»
19 минут назадLive
Хоккеистка Ананьина о зарплатах в ЖХЛ: «Как у обычных работников в России. Обычно 50-60 тысяч, у лучших из сборной – 150. Мужчины-хоккеисты зарабатывают миллионы долларов»
35 минут назад
Ларионов о стиле СКА после 1:0 с «Авангардом»: «Иногда надо делать шаг в сторону, чтобы одержать важную победу. Глобально мы ничего не меняем»
сегодня, 08:37
Форвард «Баффало» Кулих выбыл на неопределенный срок из-за тромба
сегодня, 08:25
ЦСКА расторг контракт с Мартином. Голкипер выиграл 5 матчей из 14 при 90,5% сэйвов
сегодня, 08:10
Могильный вспомнил Тихонова в речи во время введения в Зал славы: «Он неустанно стремился к совершенству. Годы в ЦСКА сформировали меня как игрока и человека»
сегодня, 07:25
37-летний Маршанд забил в 5-м матче подряд и стал самым возрастным игроком «Флориды» с таким достижением. У него 11+7 в 15 играх в сезоне
сегодня, 07:10Видео
Бобровский делит с Плантом 9-е место в истории НХЛ по числу побед (437). Вратарь «Флориды» отразил 30 из 32 бросков в матче с «Вегасом»
сегодня, 06:30
Ко всем новостям
Последние новости
Демченко про слухи о пропуске игры Кубка Гагарина-2025 из-за дня рождения отца: «Знаю, кто это заказал. Человек работает в «Тракторе», имеет бизнес, а такой дичью занимается»
49 минут назад
Буцаев о 10-м поражении «Сибири» подряд: «Каждый должен спросить у себя: «Чего мы хотим и для чего здесь собрались?»
сегодня, 08:46
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
сегодня, 08:00Тесты и игры
Хара во время введения в Зал хоккейной славы сказал, что его вдохновляли Джордан, Лэнс Армстронг и Лидстрем. Никлас представил Здено на церемонии
сегодня, 07:55
Пашков о Самсонове в «Сочи»: «В КХЛ ему будет тяжело. Напрасно он эмоционально расплескивается и дает резкие интервью. Уйдет эффект новизны – и начнется рутина»
сегодня, 07:40
Уолмэн с 2+1, Лафреньер с 1+2 и Маршанд с 1+1 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 06:56
Барбашев забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой» и стал 3-й звездой. У него 16 очков в 15 играх
сегодня, 06:45Видео
Проворов против «Эдмонтона»: 3-й гол в сезоне и 6 потерь за 26:26. У защитника «Коламбуса» 6 очков в 15 играх
сегодня, 05:10Видео
Подколзин против «Коламбуса»: передача, 5 хитов и «+2» за 16:52. У форварда «Эдмонтона» 7 очков в 17 играх в сезоне
сегодня, 04:58
Свечков остался без очков в 4 матчах подряд. У 22-летнего форварда «Нэшвилла» 0+1 и «минус 7» в 16 играх в сезоне
сегодня, 04:40