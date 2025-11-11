20-летний Мэттью Вуд трижды забил «Рейнджерс» и стал 2-м новичком с хет-триком в истории «Нэшвилла». У него 6+4 в 11 играх в сезоне

20-летний Мэттью Вуд – 2-й новичок с хет-триком в истории «Нэшвилла».

Форвард «Нэшвилла » Мэттью Вуд забросил все 3 шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс » (3:6).

20-летний канадец стал вторым игроком в истории «Предаторс», сделавшим хет-трик в статусе новичка. Первым был Блэйк Джеффрион в марте 2011 года.

В текущем сезоне у Вуда 10 (6+4) очков в 11 играх. Нападающий был выбран клубом из Теннесси под общим 15-м номером на драфте-2023.