20-летний Мэттью Вуд трижды забил «Рейнджерс» и стал 2-м новичком с хет-триком в истории «Нэшвилла». У него 6+4 в 11 играх в сезоне

20-летний Мэттью Вуд – 2-й новичок с хет-триком в истории «Нэшвилла».
Форвард «Нэшвилла» Мэттью Вуд забросил все 3 шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:6).
20-летний канадец стал вторым игроком в истории «Предаторс», сделавшим хет-трик в статусе новичка. Первым был Блэйк Джеффрион в марте 2011 года.
В текущем сезоне у Вуда 10 (6+4) очков в 11 играх. Нападающий был выбран клубом из Теннесси под общим 15-м номером на драфте-2023.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
