Шестеркин отразил 27 из 30 бросков «Нэшвилла». Победа – 5-я в 13 играх в сезоне (90,8% сэйвов, КН 2,46)

Игорь Шестеркин отразил 27 из 30 бросков «Нэшвилла», победа – 5-я в сезоне.

Вратарь «Рейнджерс » Игорь Шестеркин вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом » (6:3).

29-летний россиянин отразил 27 из 30 бросков «Предаторс». Победа стала для него 5-й в 13 играх в сезоне (90,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,46).