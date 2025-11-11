Шестеркин отразил 27 из 30 бросков «Нэшвилла». Победа – 5-я в 13 играх в сезоне (90,8% сэйвов, КН 2,46)
Игорь Шестеркин отразил 27 из 30 бросков «Нэшвилла», победа – 5-я в сезоне.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (6:3).
29-летний россиянин отразил 27 из 30 бросков «Предаторс». Победа стала для него 5-й в 13 играх в сезоне (90,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,46).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс
