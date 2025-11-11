«Рейнджерс» впервые в сезоне выиграли дома после 7 поражений подряд – 6:3 в матче с «Нэшвиллом». Команда Салливана идет 11-й на Востоке

«Рейнджерс» впервые в сезоне выиграли дома после 7 поражений подряд.

«Рейнджерс» обыграли «Нэшвилл » в регулярном чемпионате НХЛ (6:3), одержав первую в сезоне победу на домашней арене.

В тройку звезд матча вошли форварды команды Алексис Лафреньер (1+2), Винсент Трочек (0+2) и Артемий Панарин (2+0).

Ранее клуб из Нью-Йорка потерпел 7 подряд поражений в Madison Square Garden при разнице шайб 6:23.

Серия без побед дома со старта сезона стала самой продолжительной в истории «Рейнджерс », которые отметят 100-летие со дня основания в 2026 году.

В 17 играх в текущем сезоне на счету команды под руководством Майка Салливана стало 18 очков в 17 играх. Она занимает 11-е место в Восточной конференции.