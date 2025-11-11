Маккиннон с 4+6 в 3 матчах, Бедард с 3+7 в 4 играх и Лео Карлссон с 5+4 в 4 играх – звезды недели в НХЛ
Нэтан Маккиннон, Коннор Бедард и Лео Карлссон – звезды недели в НХЛ.
Лига подвела итоги игровой недели (с 3 по 9 ноября, последние зачетные матчи по московскому времени состоялись 10 ноября).
Третья звезда – форвард «Анахайма» Лео Карлссон с 9 (5+4) очками в 4 играх на неделе.
Вторая звезда – форвард «Чикаго» Коннор Бедард с 10 (3+7) баллами в 4 играх.
Первая звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон с 10 (4+6) очками в 3 играх. Нападающий возглавляет гонки бомбардиров и снайперов лиги с 29 баллами и 14 шайбами после 16 матчей.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
