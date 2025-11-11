«Нэшвилл» проиграл 5 матчей подряд и идет на 14-м месте на Западе. Следующие 2 игры команда проведет в Швеции – против «Питтсбурга»
«Нэшвилл» проиграл «Рейнджерс» (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ.
Поражение стало для команды под руководством Эндрю Брюнетта 5-м подряд и 13-м в 18 играх в сезоне.
С 14 очками в 18 играх клуб из Теннесси идет на 14-м месте в Западной конференции.
Следующие 2 матча «Нэшвилл» проведет в Швеции – команда дважды сыграет против «Питтсбурга» в Стокгольме (14 и 16 ноября).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
