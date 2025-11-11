Сорокин отразил 33 из 35 бросков «Нью-Джерси». Победа – 5-я в 11 играх в сезоне (89,9% сэйвов, КН 2,90)

Илья Сорокин отразил 33 из 35 бросков «Нью-Джерси».

Вратарь «Айлендерс » Илья Сорокин вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси » (3:2 ОТ).

30-летний россиянин отразил 33 из 35 бросков по своим воротам.

Победа стала для него 2-й подряд и 5-й в 11 играх в сезоне (89,9% сэйвов, коэффициент надежности 2,90).