Сорокин отразил 33 из 35 бросков «Нью-Джерси». Победа – 5-я в 11 играх в сезоне (89,9% сэйвов, КН 2,90)
Илья Сорокин отразил 33 из 35 бросков «Нью-Джерси».
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:2 ОТ).
30-летний россиянин отразил 33 из 35 бросков по своим воротам.
Победа стала для него 2-й подряд и 5-й в 11 играх в сезоне (89,9% сэйвов, коэффициент надежности 2,90).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости