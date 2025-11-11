Подколзин против «Коламбуса»: передача, 5 хитов и «+2» за 16:52. У форварда «Эдмонтона» 7 очков в 17 играх в сезоне
Василий Подколзин сделал результативную передачу в матче против «Коламбуса».
Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:4 ОТ).
На счету 24-летнего россиянина стало 7 (2+5) очков в 17 играх в текущем сезоне при полезности «+3».
Сегодня Подколзин (16:52, «+2») отметился 1 броском в створ и 5 силовыми приемами. Статистика перехватов и потерь – 1:2, эффективность на вбрасываниях – 50% (выиграл 1 из 2).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
