Проворов против «Эдмонтона»: 3-й гол в сезоне и 6 потерь за 26:26. У защитника «Коламбуса» 6 очков в 15 играх

Иван Проворов забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Эдмонтоном».

Защитник «Коламбуса » Иван Проворов открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ойлерс» (4:5 ОТ).

На счету 28-летнего россиянина стало 6 (3+3) очков в 15 играх в сезоне при полезности «+3» и среднем времени на льду 24:01.

Сегодня Проворов (26:26, нейтральная полезность) реализовал единственный бросок в створ и допустил 6 потерь.