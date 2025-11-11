Проворов против «Эдмонтона»: 3-й гол в сезоне и 6 потерь за 26:26. У защитника «Коламбуса» 6 очков в 15 играх
Иван Проворов забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Эдмонтоном».
Защитник «Коламбуса» Иван Проворов открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ойлерс» (4:5 ОТ).
На счету 28-летнего россиянина стало 6 (3+3) очков в 15 играх в сезоне при полезности «+3» и среднем времени на льду 24:01.
Сегодня Проворов (26:26, нейтральная полезность) реализовал единственный бросок в створ и допустил 6 потерь.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
