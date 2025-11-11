Свечков остался без очков в 4 матчах подряд. У 22-летнего форварда «Нэшвилла» 0+1 и «минус 7» в 16 играх в сезоне

Федор Свечков остался без очков в 4 матчах подряд.

Форвард «Нэшвилла » Федор Свечков не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс » (3:6).

На счету 22-летнего россиянина 1 (0+1) балл в 16 играх в текущем сезоне при полезности «минус 7» и среднем времени на льду 12:15.

Сегодня Свечков (11:37, «минус 1») отметился 1 блоком, 1 силовым приемом и выиграл 40% вбрасываний (4 из 10).