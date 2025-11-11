Сарос пропустил 5 шайб после 12 бросков в матче с «Рейнджерс» и был заменен. У вратаря «Нэшвилла» 9 поражений в 14 играх в сезоне при 89,1% сэйвов и КН 3,11

Юусе Сарос пропустил 5 шайб после 12 бросков в матче с «Рейнджерс».

Вратарь «Нэшвилла » вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс » (3:6).

30-летний финский голкипер отразил 7 из 12 бросков (58,3%) и был заменен на Юстуса Аннунена в концовке второго периода.

Поражение стало для Сароса 9-м в 14 играх в сезоне. У него 89,1% сэйвов и коэффициент надежности 3,11.

Контракт Юусе со средней годовой зарплатой 7,74 млн долларов рассчитан до 2033 года.

Марек о вратарях «Эдмонтона»: «Я бы присмотрелся к Саросу. У него длинный и дорогой контракт, но «Ойлерс» не надо думать, что будет через много лет»