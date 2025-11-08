Прохор Шаляпин спел «Я – это ты» с болельщиками на матче «Динамо» Минск и «Лады»: «Известный российский певец на «Минск-Арене»! Исполнили известный хит на 15-тысячной арене»
Прохор Шаляпин посетил матч КХЛ и спел в Минске.
Поп-исполнитель Прохор Шаляпин посетил игру Фонбет Чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Ладой» (0:1) и спел.
Тематикой матча на «Минск-Арене» было караоке.
Шаляпин вместе с болельщиками на арене исполнил песню Мурата Насырова «Я – это ты».
«Известный российский певец на «Минск-Арене»! Исполнили вместе известный хит на 15-тысячной арене», – говорится в сообщении клуба КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал минского «Динамо»
