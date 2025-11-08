Квартальнов о 0:1: «Вратарь «Лады» поймал кураж, и у нас не получилось добиться результата. Чуть мастерства и свежести не хватило»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался после матча с «Ладой» (0:1).
Вратарь «Лады» Александр Трушков отразил все 49 бросков по своим воротам.
– Ноль голов. К сожалению, тяжело что-то говорить. Были хорошие моменты, вратарь «Лады» поймал кураж, и у нас не получилось добиться результата. Чуть мастерства и свежести нам не хватило.
– Затяжная домашняя серия. Это повлияло?
– Здесь очень многое решают мелочи. Немножко не повезло. Чтобы не пропустить, нужно не терять шайбы. «5 на 3» надо решать, в этом году у нас это плохо идет.
Можно было сохранить энергию и спокойно доиграть. В третьем периоде начались невынужденные удаления. Понимаю, что ребятам тяжеловато, много игр, но здесь нужно прислушаться и постараться исполнить какие-то вещи, – сказал Квартальнов.
