Квартальнов о 0:1: «Вратарь «Лады» поймал кураж, и у нас не получилось добиться результата. Чуть мастерства и свежести не хватило»

Квартальнов о поражении «Динамо» Минск: вратарь «Лады» поймал кураж.

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался после матча с «Ладой» (0:1).

Вратарь «Лады» Александр Трушков отразил все 49 бросков по своим воротам.

– Ноль голов. К сожалению, тяжело что-то говорить. Были хорошие моменты, вратарь «Лады» поймал кураж, и у нас не получилось добиться результата. Чуть мастерства и свежести нам не хватило.

– Затяжная домашняя серия. Это повлияло?

– Здесь очень многое решают мелочи. Немножко не повезло. Чтобы не пропустить, нужно не терять шайбы. «5 на 3» надо решать, в этом году у нас это плохо идет.

Можно было сохранить энергию и спокойно доиграть. В третьем периоде начались невынужденные удаления. Понимаю, что ребятам тяжеловато, много игр, но здесь нужно прислушаться и постараться исполнить какие-то вещи, – сказал Квартальнов.

«Лада» прервала 6-матчевую победную серию минского «Динамо». Трушков отразил 49 бросков, сделав шатаут