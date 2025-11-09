Черкас о СКА: «Очень много молодых игроков из системы отдаются на обмены. На Менелла, на Дюбе. Это настораживает. Я бы их сохранил и вокруг них строил команду»

Сергей Черкас высказался об обменах молодых игроков из системы СКА.

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался об обмене защитника Никиты Смирнова в «Трактор» на нападающего Пьеррика Дюбе .

«У СКА было очень много защитников. Я неоднократно говорил, что Карпухин играл бы в нынешнем СКА. Это было бы нормально. Но руководство решило иначе, их право.

Что касается Дюбе, то «Трактор » сейчас не в самой лучшей форме, они пытаются что-то сделать, происходят обмены.

Меня больше настораживает, что очень много молодых игроков из системы СКА отдаются на обмены. Обмен на Менелла, обмен на Дюбе. Это меня настораживает.

Все-таки Смирнов в 23 года мог бы играть. Я бы их сохранил и вокруг них строил команду. Сейчас играет много молодых в СКА, и все получалось. Так почему бы им не доверять?» – сказал Черкас.

