Барбашев забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой» и стал 3-й звездой. У него 16 очков в 15 играх

Иван Барбашев забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой».

Форвард «Вегаса » Иван Барбашев забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:3). Его признали третьей звездой встречи.

На счету 29-летнего россиянина стало 16 (7+9) очков в 15 играх в сезоне при полезности «+5».

Сегодня Барбашев (16:48, нейтральная полезность) реализовал 1 из 3 бросков в створ, сделал 1 блок и 1 перехват.