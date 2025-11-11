Барбашев забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой» и стал 3-й звездой. У него 16 очков в 15 играх
Иван Барбашев забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой».
Форвард «Вегаса» Иван Барбашев забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:3). Его признали третьей звездой встречи.
На счету 29-летнего россиянина стало 16 (7+9) очков в 15 играх в сезоне при полезности «+5».
Сегодня Барбашев (16:48, нейтральная полезность) реализовал 1 из 3 бросков в створ, сделал 1 блок и 1 перехват.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
