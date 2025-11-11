37-летний Маршанд забил в 5-м матче подряд и стал самым возрастным игроком «Флориды» с таким достижением. У него 11+7 в 15 играх в сезоне
37-летний Брэд Маршанд забил в 5-м матче подряд .
Форвард «Флориды» Брэд Маршанд забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:2).
37-летний канадец продлил серию игр с голами до 5 (6 шайб на отрезке) и стал самым возрастным игроком в истории «Пантерс» с таким достижением.
В текущем сезоне у Маршанда 18 (11+7) очков в 15 играх при полезности «минус 2». Ему осталось набрать 2 балла, чтобы достигнуть отметки 1000 очков в регулярках.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
