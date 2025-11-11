  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • 37-летний Маршанд забил в 5-м матче подряд и стал самым возрастным игроком «Флориды» с таким достижением. У него 11+7 в 15 играх в сезоне
Видео
10

37-летний Маршанд забил в 5-м матче подряд и стал самым возрастным игроком «Флориды» с таким достижением. У него 11+7 в 15 играх в сезоне

37-летний Брэд Маршанд забил в 5-м матче подряд .

Форвард «Флориды» Брэд Маршанд забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:2). 

37-летний канадец продлил серию игр с голами до 5 (6 шайб на отрезке) и стал самым возрастным игроком в истории «Пантерс» с таким достижением. 

В текущем сезоне у Маршанда 18 (11+7) очков в 15 играх при полезности «минус 2». Ему осталось набрать 2 балла, чтобы достигнуть отметки 1000 очков в регулярках. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
logoФлорида
logoБрэд Маршанд
logoВегас
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Уолмэн с 2+1, Лафреньер с 1+2 и Маршанд с 1+1 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 06:56
Маршанд на день стал тренером: покинул «Флориду», чтобы поддержать друга, потерявшего дочь
4 ноября, 09:44
Маршанд об умершей от рака 10-летней дочери друга и победном буллите с «Далласом»: «Знаю, что она наблюдает сверху и была со мной в тот момент»
2 ноября, 12:18
Маршанд покинул «Флориду», чтобы поддержать друга после смерти его 10-летней дочери от рака. Брэд стал тренером в благотворительном матче
30 октября, 09:10
Главные новости
Кравцов забил за «Трактор» в дебютном матче сезона в КХЛ
9 минут назадВидео
Панарин обошел Тарасенко по голам в регулярках НХЛ – 307 шайб. Это 12-е место в истории лиги среди россиян
17 минут назад
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Амура», «Адмирал» принимает «Автомобилист»
18 минут назадLive
Хоккеистка Ананьина о зарплатах в ЖХЛ: «Как у обычных работников в России. Обычно 50-60 тысяч, у лучших из сборной – 150. Мужчины-хоккеисты зарабатывают миллионы долларов»
34 минуты назад
Ларионов о стиле СКА после 1:0 с «Авангардом»: «Иногда надо делать шаг в сторону, чтобы одержать важную победу. Глобально мы ничего не меняем»
сегодня, 08:37
Форвард «Баффало» Кулих выбыл на неопределенный срок из-за тромба
сегодня, 08:25
ЦСКА расторг контракт с Мартином. Голкипер выиграл 5 матчей из 14 при 90,5% сэйвов
сегодня, 08:10
Могильный вспомнил Тихонова в речи во время введения в Зал славы: «Он неустанно стремился к совершенству. Годы в ЦСКА сформировали меня как игрока и человека»
сегодня, 07:25
Бобровский делит с Плантом 9-е место в истории НХЛ по числу побед (437). Вратарь «Флориды» отразил 30 из 32 бросков в матче с «Вегасом»
сегодня, 06:30
Могильный о том, что узнал о включении в Зал славы в 3 часа ночи: «Я разволновался и не смог снова заснуть. Решил, что надо выпить чашечку кофе или стопку русской водки. Угадайте, что я сделал?»
сегодня, 06:15
Ко всем новостям
Последние новости
Демченко про слухи о пропуске игры Кубка Гагарина-2025 из-за дня рождения отца: «Знаю, кто это заказал. Человек работает в «Тракторе», имеет бизнес, а такой дичью занимается»
48 минут назад
Буцаев о 10-м поражении «Сибири» подряд: «Каждый должен спросить у себя: «Чего мы хотим и для чего здесь собрались?»
сегодня, 08:46
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
сегодня, 08:00Тесты и игры
Хара во время введения в Зал хоккейной славы сказал, что его вдохновляли Джордан, Лэнс Армстронг и Лидстрем. Никлас представил Здено на церемонии
сегодня, 07:55
Пашков о Самсонове в «Сочи»: «В КХЛ ему будет тяжело. Напрасно он эмоционально расплескивается и дает резкие интервью. Уйдет эффект новизны – и начнется рутина»
сегодня, 07:40
Уолмэн с 2+1, Лафреньер с 1+2 и Маршанд с 1+1 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 06:56
Барбашев забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой» и стал 3-й звездой. У него 16 очков в 15 играх
сегодня, 06:45Видео
Марченко продлил серию игр с очками до 8 – 0+1 с «Эдмонтоном». У него 17 баллов и «+9» в 15 играх в сезоне
сегодня, 05:20Видео
Проворов против «Эдмонтона»: 3-й гол в сезоне и 6 потерь за 26:26. У защитника «Коламбуса» 6 очков в 15 играх
сегодня, 05:10Видео
Подколзин против «Коламбуса»: передача, 5 хитов и «+2» за 16:52. У форварда «Эдмонтона» 7 очков в 17 играх в сезоне
сегодня, 04:58