Менелл о гражданстве РФ: «Хочу сыграть за сборную России. В КХЛ много классных игроков, но я всегда готов»

Бреннан Менелл заявил, что хочет сыграть за сборную России.

Защитник СКА получил российское гражданство в августе 2023 года. В текущем сезоне FONBET КХЛ у него 6 (5+1) очков в 9 матчах при полезности «минус 2».

«Я всегда говорил, что хочу сыграть за сборную России . В КХЛ так много классных игроков, но да, я всегда готов сыграть за сборную», – сказал Бреннан Менелл .

Александр Якушев: «Игрок должен иметь одно гражданство: ты либо иностранец и больше никто, либо ты российский хоккеист, который защищает Россию»