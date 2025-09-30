Менелл о гражданстве РФ: «Хочу сыграть за сборную России. В КХЛ много классных игроков, но я всегда готов»
Бреннан Менелл заявил, что хочет сыграть за сборную России.
Защитник СКА получил российское гражданство в августе 2023 года. В текущем сезоне FONBET КХЛ у него 6 (5+1) очков в 9 матчах при полезности «минус 2».
«Я всегда говорил, что хочу сыграть за сборную России. В КХЛ так много классных игроков, но да, я всегда готов сыграть за сборную», – сказал Бреннан Менелл.
Александр Якушев: «Игрок должен иметь одно гражданство: ты либо иностранец и больше никто, либо ты российский хоккеист, который защищает Россию»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
