Принс получит 17 млн рублей от «Торпедо» за этот сезон (Михаил Зислис)
Шейн Принс заработает 17 млн рублей в «Торпедо» за этот сезон.
Ранее 32-летний нападающий подписал контракт с нижегородским клубом на год.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Принс получит 17 миллионов рублей за сезон-2025/26.
В прошлом сезоне на счету форварда 46 матчей за «Спартак» и «Адмирал». Он набрал 17 (9+8) очков при полезности «минус 8».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
