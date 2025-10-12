Принс получит 17 млн рублей от «Торпедо» за этот сезон (Михаил Зислис)

Шейн Принс заработает 17 млн рублей в «Торпедо» за этот сезон.

Ранее 32-летний нападающий подписал контракт с нижегородским клубом на год.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Принс получит 17 миллионов рублей за сезон-2025/26.

В прошлом сезоне на счету форварда 46 матчей за «Спартак» и «Адмирал». Он набрал 17 (9+8) очков при полезности «минус 8».