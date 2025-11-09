«Трактор» сократил Светлакову контракт с 70 до 42 млн рублей ради подписания Кравцова («Матч ТВ»)

«Трактор» сократил Светлакову контракт на 28 млн рублей.

«Трактор» сократил контракт форварду Андрею Светлакову с 70 до 42 млн рублей.

Как сообщает «Матч ТВ », клуб расчищает платежную ведомость, чтобы вписать в нее форварда Виталия Кравцова . Для этого контракт Светлакова был сокращен. Нападающий в этом сезоне уже успел заработать порядка 21 млн рублей.

Ранее «Трактор» обменял в СКА нападающего Пьеррика Дюбе, который получал 40 млн рублей за сезон.

Кравцов уже присоединился к составу «Трактора» во Владивостоке, где команда проводила матч против «Адмирала» (3:1). Официально о переходе 25-летнего форварда еще не объявляли.

Андрей Светлаков в нынешнем сезоне провел 23 матча и набрал 11 (5+6) очков.

Гру о Кравцове: «Пройдет медосмотр и посмотрим, когда он присоединится к команде. Виталия заботят результаты «Трактора», ему не все равно»