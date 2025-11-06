Морозов о 900-й шайбе Овечкина: «Великое достижение российского героя. Рады за него, за страну. Рады, что это наш игрок, который вписал свое имя в историю НХЛ»

Глава КХЛ оценил 900-й гол Александра Овечкина в регулярках НХЛ.

Президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов высказался о 900-й шайбе форварда «Вашингтона » Александра Овечкина .

Капитан «Кэпиталс» забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1).

«Это великое достижение нашего российского героя. Рады за него, за страну. Рады, что это наш игрок, который вписал свое имя в историю НХЛ.

Желаем Александру не останавливаться на достигнутом. Только вперед. Чем дальше – тем больше. Пускай поднимает планку еще выше и радует своих болельщиков», – заявил Морозов.

🎆 Есть 900-я! Овечкин забросил с разворота и с неудобной руки

Момент дня: вратарь «Сент-Луиса» украл 900-ю шайбу Овечкина! Судья заметил и отобрал

Все, что нужно знать о 900 голах Овечкина