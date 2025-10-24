Ремпал прошел процедуру драфта отказов, «Вашингтон» расторгнет контракт с лучшим бомбардиром Кубка Гагарина-2025

Шелдон Ремпал прошел процедуру драфта отказов.

Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман .

Вчера «Вашингтон» поместил 30-летнего нападающего на драфт отказов.

По данным журналиста Тарика Эль-Башира, это было сделано с целью расторжения контракта.

«Кэпиталс» удовлетворили желание игрока реализовать свои возможности за рубежом», – написал Эль-Башир.

Напомним, бывший форвард «Салавата Юлаева» Ремпал летом подписал контракт с «Вашингтоном », но был отправлен в фарм-клуб по ходу тренировочного лагеря.

В прошлом сезоне Шелдон Ремпал набрал 61 (31+30) очко в 68 играх FONBET чемпионата КХЛ , став вторым бомбардиром «Салавата». В плей-офф он добавил 21 (8+13) балл в 19 играх и стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина.

В сезоне-2025/26 он провел 4 матча в АХЛ за «Херши» и набрал 2 (1+1) балла.

Ранее появилась информация о том, что СКА и «Трактор» претендуют на Ремпала. Также сообщалось, что форвард может вернуться в «Салават».