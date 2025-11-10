Форвард России U18 Сельдемиров: «Мы спокойно дали бы бой канадцам, финнам, шведам, любой сборной. Тренерский штаб, болельщики, руководство в нас не сомневаются»

Форвард России U18 Сельдемиров: мы спокойно дали бы бой канадцам, финнам, шведам.

Нападающий юниорской сборной России (U18) Максим Сельдемиров высказался после победы над молодежной сборной Казахстана (U20) на Кубке Будущего.

В воскресенье российская команда обыграла Казахстан в матче за третье место на Кубке Будущего со счетом 2:0.

– Отличный уровень. Парни старшие, с ними более интересно играть, они быстрее думают, быстрее принимают решения, мы стараемся так же делать, где-то мы лучше, где-то они. Поэтому я всегда за такие турниры, всегда интересно.

– Вам, как молодому хоккеисту, насколько важно участвовать в международных турнирах?

– Конечно, важно. Это вызов, стимул, честь играть за свою страну. Всегда очень интересно поиграть против других сборных, против своей сборной с ребятами постарше.

– Хотелось бы сыграть с командами уровня Канады, США, Финляндии?

– Да, показать, на что мы способны. Всегда есть желание.

– Как думаете, смогли бы их превзойти?

– Думаю, тренерский штаб, болельщики, руководство в нас не сомневаются, и мы спокойно дали бы бой канадцам, финнам, шведам, любой сборной, – заявил Сельдемиров.

Напомним, российские сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ИИХФ с 2022 года.