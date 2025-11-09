Мурашов дебютирует в НХЛ в матче «Питтсбурга» против «Лос-Анджелеса»
Сергей Мурашов дебютирует в НХЛ в игре против «Кингс».
Голкипер Сергей Мурашов будет защищать ворота «Питтсбурга» в матче НХЛ против «Лос-Анджелеса».
Игра состоится сегодня, 9 ноября. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Это будет первый матч в НХЛ для 21-летнего голкипера.
В текущем сезоне Мурашов играл в АХЛ. На его счету 7 матчей и 5 побед за «Уилкс-Бэрри» при 93,1% сэйвов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Питтсбурга»
