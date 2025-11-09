Мурашов дебютирует в НХЛ в матче «Питтсбурга» против «Лос-Анджелеса»

Сергей Мурашов дебютирует в НХЛ в игре против «Кингс».

Голкипер Сергей Мурашов будет защищать ворота «Питтсбурга » в матче НХЛ против «Лос-Анджелеса ».

Игра состоится сегодня, 9 ноября. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Это будет первый матч в НХЛ для 21-летнего голкипера.

В текущем сезоне Мурашов играл в АХЛ . На его счету 7 матчей и 5 побед за «Уилкс-Бэрри » при 93,1% сэйвов.