Гальченюк об «Амуре»: «Мы тигры, это о многом говорит. Именно в этом наша сила. Таблица плотная, надо продолжать максимально цепляться за очки»

Алекс Гальченюк высказался об игре «Амура».

Нападающий «Амура» Алекс Гальченюк поделился мыслями после победы над «Автомобилистом » со счетом 3:0.

«Амур » одержал третью победу в четырех последних матчах и занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 23 очка за 24 игры.

– Насколько соскучился по хоккею и сколько надо времени, чтобы набрать игровую форму?

– Конечно, много пропустил, целый месяц. Но долго и упорно тренировался, чтобы подойти в полной готовности. Конечно, непросто возвращаться, но здорово, что ребята помогли, плюс, считаю, я и сам был готов.

– Что бы отметил по игре команды на данном отрезке чемпионата? Какие плюсы и где надо добавлять?

– Победы, безусловно, добавляют уверенности и настроения. Классная атмосфера в раздевалке и на арене. Сейчас важный отрезок в сезоне, потому что играем против сильных команд из нашей конференции.

Таблица плотная, все хотят быть в восьмерке, поэтому нам надо продолжать максимально цепляться за очки.

– Кажется, что команда поменяла рисунок игры. Так ли это и в чем причина?

– Для меня это первая игра, поэтому старался действовать от простого – больше двигаться, выигрывать борьбу. Что касается стиля игры, то у нас агрессивный хоккей, поэтому надо быть в хороших кондициях и играть с большой энергией.

– В чем сила «Амура»?

– Мы тигры и это о многом говорит. Именно в этом наша сила (улыбается), – сказал Гальченюк.