  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ушнев о драках «Сочи» и «Авангарда» при Назарове: «Тренер говорил: «Надо поднять командный дух и сделать зрителям приятно». Вы не представляете, как сложно бить человека, когда злости нет»
4

Ушнев о драках «Сочи» и «Авангарда» при Назарове: «Тренер говорил: «Надо поднять командный дух и сделать зрителям приятно». Вы не представляете, как сложно бить человека, когда злости нет»

Никита Ушнев рассказал о драках за «Сочи» при Андрее Назарове.

Защитник Никита Ушнев высказался о своих драках за «Сочи» при тренере Андрее Назарове.

– За одну предсезонку в «Сочи» вы приняли участие сразу в трех драках: с Донатом Стальновым на тренировке и в двух товарищеских играх с «Авангардом». По вашему мнению, это вас как-то характеризует?

– Наоборот, эти драки меня абсолютно не характеризуют. В жизни и на льду я самый неконфликтный человек в мире. Не знаю, что должен сделать соперник, чтобы вывести меня из себя и заставить скинуть краги.

Все, что происходило тем летом, было тренерской установкой, с которой я не мог быть не согласен. Если честно, то лучше бы я был зол в тех драках. Вы не представляете, как сложно бить человека, когда ты этого не хочешь и в тебе нет злости… Просто говоришь сопернику: «Сейчас будем драться» и скидываешь краги.

При этом я очень коммуникабельный. Не вижу смысла мериться кулаками, как это делали люди тысячу лет назад, когда не знали, что все можно просто обсудить.

– Что предшествовало обоим массовым дракам в матчах «Сочи» и «Авангарда»?

– Тренер заходит в раздевалку, называет пятерку самых сильных хоккеистов команды и говорит нам заглянуть в тренерскую. Мы приходим, и он говорит: «Ребята, сегодня надо будет сразу поднять командный дух и сделать зрителям приятно».

Я солидарен с Андреем Викторовичем Назаровым в том смысле, что мы играем не ради себя, а для болельщиков. Поскольку «Сочи» тогда был не на первых ролях, интерес к команде можно было поднять массовой дракой. На месте тренера я бы тоже задумался о таком медийном событии.

И вот, мы выходим на центральное вбрасывание, я подъезжаю к Брюквину и говорю, что сейчас будем драться. Он смотрит на меня и расстроено спрашивает: «Серьезно, что ли? Только лицо мое побереги». Я говорю ему, что не буду сильно бить, постараюсь лояльнее. И вот звучит свисток, мы скидываем краги и деремся без злости. Это сложно, но для команды, видимо, так было нужно.

– К самим дракам в хоккее относитесь нормально?

– Да, это классно. В обычной жизни мужчина должен побороть в себе злость, но если выплескивать свои эмоции на льду для привлечения зрительского интереса, то я это никак не осуждаю.

Что интересно в хоккее обывателю, который не разбирается в правилах? Гол, драка и жесткий силовой прием. Так же и в «Формуле 1», где больше всего эмоций вызывают обгон или авария.

– Каким тренером вы запомнили Андрея Назарова?

– Если честно, смотря за ним до этого по телевизору, я думал, что он очень жесткий, но на самом деле Андрей Викторович оказался замечательным мужиком.

Назаров всегда за свою команду и пацанов, ему не все равно на коллектив. Он может вовремя пошутить или кого-то наругать, но все равно очень смешно, – сказал Ушнев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Никита Ушнев
logoАндрей Назаров
драки
logoСочи
logoКХЛ
logoАвангард
logoВладимир Брюквин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ушнев о Китае: «Еда удивляла, особенно рис, спустя неделю устаешь его есть. Всюду были резкие запахи, китайцы смотрели на меня, как на инопланетянина, пытались незаметно сфотографировать»
сегодня, 19:27
Главные новости
НХЛ. «Каролина» сыграет с «Торонто», «Миннесота» встретится с «Калгари», «Юта» против «Оттавы», «Питтсбург» уступил «Лос-Анджелесу», «Детройт» проиграл «Чикаго»
12 минут назад
Мурашов дебютировал в НХЛ. Вратарь «Питтсбурга» отразил 24 из 27 бросков в матче с «Лос-Анджелесом»
сегодня, 21:49
Бедард набрал 1+2 в матче с «Детройтом» и вышел на 1-е место в гонке бомбардиров НХЛ. У форварда «Чикаго» 25 очков в 16 играх
сегодня, 21:35
Малкин набрал 21-е очко в сезоне – передача в матче с «Лос-Анджелесом». У него 3+18 в 17 играх
сегодня, 19:47
Ушнев о Китае: «Еда удивляла, особенно рис, спустя неделю устаешь его есть. Всюду были резкие запахи, китайцы смотрели на меня, как на инопланетянина, пытались незаметно сфотографировать»
сегодня, 19:27
Егор Савиков: «Благодарен «Спартаку», что дал мне первый шаг в большой хоккей. У меня не осталось обид. Был неприятный момент, но я все это отпустил сразу же»
сегодня, 19:14
Сергей Черкас: «СКА наконец-то обретает лицо. Очень понравилась игра с «Динамо». Когда надо было, команда играла по счету, когда надо было – автобус»
сегодня, 18:52
«Трактор» сократил Светлакову контракт с 70 до 42 млн рублей ради подписания Кравцова («Матч ТВ»)
сегодня, 18:18
Ротенберг о победе молодежки: «Кубок Будущего – важный элемент системной работы по подготовке нового поколения российских хоккеистов. Вперед, Россия! 🇷🇺🙏❤️»
сегодня, 17:43
Мурашов дебютирует в НХЛ в матче «Питтсбурга» против «Лос-Анджелеса»
сегодня, 17:31
Ко всем новостям
Последние новости
Какая московская команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина? И другие 11 вопросов про КХЛ
20 минут назадТесты и игры
Янни Калдис: «Стиль «Северстали» не поменялся с прошлого сезона. У нас молодая команда, ребята стали на год старше и стали играть еще лучше. Тренер внес небольшие изменения, ключевые наработки остались»
52 минуты назад
Грегуар о России: «Здесь любят хоккей, это замечательно. Череповец – хоккейный город, побеждаем мы или проигрываем – я чувствую, что болельщики здесь, чтобы поддержать нас, это вдохновляет»
сегодня, 21:21
Ушнев об участнии в шоу «Титаны»: «Девчонки стали писать, потому что в первой серии я говорил, что ищу жену. В спортзале и на улице начали узнавать люди, интерес ко мне стал больше»
сегодня, 21:10
Черкас о СКА: «Очень много молодых игроков из системы отдаются на обмены. На Менелла, на Дюбе. Это настораживает. Я бы их сохранил и вокруг них строил команду»
сегодня, 20:58
Плющев о недопуске фанатов в форме «Шанхая» в Ледовый: «Это было то ли по глупости, то ли по просьбе кого-то. Есть болезненные моменты, связанные с двумя командами в Питере, наверное»
сегодня, 20:45
Егор Савиков: «В СКА играют хорошие ребята, они меня здорово приняли, что помогает в адаптации. Чувствую доверие со стороны штаба, каждый тренер объясняет, подсказывает»
сегодня, 20:29
Сергей Черкас: «У СКА появилась дисциплина, в матче с «Динамо» не было дурацких удалений. Клуб стал более качественно играть, не совершать опрометчивые действия»
сегодня, 19:58
Гальченюк об «Амуре»: «Мы тигры, это о многом говорит. Именно в этом наша сила. Таблица плотная, надо продолжать максимально цепляться за очки»
сегодня, 19:39
Лутцев о Кубке Будущего: «Всегда приятно играть за сборную России. Международный турнир получился, болельщики очень хорошо поддерживали нас»
сегодня, 18:42