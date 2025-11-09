Лутцев о Кубке Будущего: «Всегда приятно играть за сборную России. Международный турнир получился, болельщики очень хорошо поддерживали нас»

Роман Лутцев высказался о победе России U20 на Кубке Будущего.

Нападающий молодежной сборной России Роман Лутцев высказался после победы над Беларусью U20 на Кубке Будущего.

Российская команда обыграла молодежную сборную Беларуси в финальном матче турнира со счетом 4:0. Лутцев отметился шайбой.

– Всегда приятно играть за сборную, получать такой опыт. Международный турнир получился, болельщики очень хорошо поддерживали нас.

– Как оцените свою игру и игру команды на турнире?

– По своей игре могу сказать, что всегда есть на чем работать, можно и лучше играть. Говоря о команде, мы выиграли турнир, поэтому все красавцы.

– Можно ли сказать, что в финале вы выполнили установку тренера не на 100%, а даже на 150%?

– Ну, можно сказать и так. Были свои нюансы, были и хорошие моменты в игре. Повторюсь, есть над чем работать.

– А что случилось в концовке, когда было много удалений и едва не дошло до массовой драки?

– В принципе, такие матчи всегда получаются эмоциональными, из-за этого в концовке такая стычка получилась, которая выплеснулась в потасовку, – сказал Лутцев.

Россия U20 выиграла Кубок Будущего, обыграв Беларусь U20 в финале – 4:0. Россия U18 победила Казахстан U20 в матче за 3-е место