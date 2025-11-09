Лутцев о Кубке Будущего: «Всегда приятно играть за сборную России. Международный турнир получился, болельщики очень хорошо поддерживали нас»
Нападающий молодежной сборной России Роман Лутцев высказался после победы над Беларусью U20 на Кубке Будущего.
Российская команда обыграла молодежную сборную Беларуси в финальном матче турнира со счетом 4:0. Лутцев отметился шайбой.
– Всегда приятно играть за сборную, получать такой опыт. Международный турнир получился, болельщики очень хорошо поддерживали нас.
– Как оцените свою игру и игру команды на турнире?
– По своей игре могу сказать, что всегда есть на чем работать, можно и лучше играть. Говоря о команде, мы выиграли турнир, поэтому все красавцы.
– Можно ли сказать, что в финале вы выполнили установку тренера не на 100%, а даже на 150%?
– Ну, можно сказать и так. Были свои нюансы, были и хорошие моменты в игре. Повторюсь, есть над чем работать.
– А что случилось в концовке, когда было много удалений и едва не дошло до массовой драки?
– В принципе, такие матчи всегда получаются эмоциональными, из-за этого в концовке такая стычка получилась, которая выплеснулась в потасовку, – сказал Лутцев.
Россия U20 выиграла Кубок Будущего, обыграв Беларусь U20 в финале – 4:0. Россия U18 победила Казахстан U20 в матче за 3-е место