Тренер Беларуси U20 Михалев о 0:4: «Мы мало бросали, всплески были, но нас сразу же остужали. Видно было, что Россия могла прибавить в любой момент, а мы играли уже на пределе»

Тренер Беларуси U20 высказался о поражении от России на Кубке Будущего.

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Андрей Михалев высказался после поражения от России U20 на Кубке Будущего.

Белорусская команда уступила молодежной сборной России в финальном матче турнира со счетом 0:4.

– Что тут говорить… С нулем как можно выиграть? Мы мало сегодня бросали, попадали в первого игрока – это ошибкой считается. За два периода, по-моему, 12 бросков – это мало.

Всплески были, но нас сразу же остужали. Видно было, что сборная России могла прибавить в любой момент, а мы играли уже на пределе.

– Есть еще над чем работать?

– Конечно. Нейтральные шайбы мы очень слабо выигрывали в стыках, – сказал Михалев.

Россия U20 выиграла Кубок Будущего, обыграв Беларусь U20 в финале – 4:0. Россия U18 победила Казахстан U20 в матче за 3-е место