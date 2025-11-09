Савиков о 3:2 с «Динамо»: «Очень важная победа для СКА. Если анализировать последние матчи, можно отметить, что рабочая этика изменилась, стали выгрызать моменты. Отсюда и результат»

Егор Савиков подвел итоги матча СКА с «Динамо».

Защитник СКА Егор Савиков высказался о победе в матче против «Динамо » со счетом 3:2.

На данный момент СКА идет на 9-м месте в таблице Запада с 24 очками после 23 игр.

«Очень важная для нас победа. Надеюсь, она вселит уверенность во всех игроков в нашей команде.

Если анализировать наши последние матчи, то можно отметить, что несколько изменилась рабочая этика, стало больше борьбы, стали выгрызать моменты. Отсюда и результат.

Надо продолжать в том же духе, и победы придут. Каждый должен выигрывать свой момент, выигрывать нейтральные шайбы, делать правильные передачи и точно бросать по воротам», – заявил Савиков.