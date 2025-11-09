Егор Савиков: «В СКА играют хорошие ребята, они меня здорово приняли, что помогает в адаптации. Чувствую доверие со стороны штаба, каждый тренер объясняет, подсказывает»

Егор Савиков рассказал об адаптации в СКА.

Защитник СКА Егор Савиков высказался об адаптации в команде.

В межсезонье Савиков, права на которого принадлежали «Спартаку », не смог договориться с клубом о новом контракте. В октябре «красно-белые» обменяли права на защитника в СКА.

В 5 матчах сезона-2025/26 он набрал 2 (1+1) очка за СКА.

Савиков отметил, что форварды СКА Николай Голдобин и Андрей Локтионов , с которыми он ранее выступал за «Спартак», помогли ему с адаптацией.

«Я стараюсь общаться с каждым партнером по команде. Много общаюсь с Тревором Мерфи . Мне очень нравится с ним играть. Хороший защитник, пожалуй, один из самых сильных в КХЛ .

Что касается Николая и Андрея, то они мне очень помогли как с адаптацией, так и с решением бытовых вопросов. Я очень благодарен им за это. Я встречался с ребятами, еще когда они играли со «Спартаком» в Москве. Они, да и в принципе много кто, звонили мне, поддерживали. Их поддержка помогла мне морально, ведь тяжело тренироваться и готовиться к сезону по сути в одиночку.

Тот факт, что я так легко и хорошо адаптируюсь к СКА, возможен только благодаря помощи и поддержке со стороны всех моих близких, семьи и знакомых.

В это межсезонье и до тех пор, пока не перешел в новую команду, я много занимался индивидуально. Не было такого, что я валял дурака. Я тренировался каждый день по два-три раза, много катался и поддерживал форму.

В СКА играют хорошие ребята, и они меня здорово приняли, что помогает мне в адаптации и легче войти в сезон. Такое ощущение, будто я вместе с ребятами прошел предсезонную подготовку. К тому же я чувствую доверие со стороны тренерского штаба, каждый тренер объясняет, подсказывает, общается. Благодаря этому легче влиться в новый коллектив.

Что касается результативности, то очки – это хорошо. Но для меня показатель – это хорошая игра, владение шайбой, точные передачи. И, конечно, победы, которые главнее всего. Очки же – лишь приятный бонус», – сказал Савиков.