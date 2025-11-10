Ушнев об участнии в шоу «Титаны»: «Девчонки стали писать, потому что в первой серии я говорил, что ищу жену. В спортзале и на улице начали узнавать люди, интерес ко мне стал больше»

Хоккеист Никита Ушнев рассказал об участнии в шоу «Титаны».

– Шоу «Титаны» изменило вашу жизнь?

– Немного. Как минимум, я больше поверил в себя и обалдел от того, на что способен. Думал, что вылечу в первой же серии. Не могу пока рассказывать, как далеко мне удалось пройти в «Титанах», но результат получился хорошим.

Многие друзья стали писать, что видели меня в проекте, и что им очень нравится смотреть это шоу. В спортивном зале и на улице начали узнавать люди, даже девчонки стали писать, потому что в первой серии «Титанов» я говорил, что ищу жену. Так что интерес ко мне стал больше.

– Ваш уверенный результат – заслуга «фундамента», который был заложен благодаря хоккею?

– Сто процентов. Хоккеисты самые универсальные и всесторонне развитые спортсмены: мы готовимся и в зале, и на льду. При этом испытания давались мне тяжело, как и всем остальным, – сказал Ушнев.