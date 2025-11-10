Грегуар о России: «Здесь любят хоккей, это замечательно. Череповец – хоккейный город, побеждаем мы или проигрываем – я чувствую, что болельщики здесь, чтобы поддержать нас, это вдохновляет»

Томас Грегуар отметил, что России любят хоккей.

Защитник «Северстали » Томас Грегуар поделился впечатлениями от выступления в России.

Канадский хоккеист проводит первый сезон в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Какое у вас впечатление от людей в России?

– Люди здесь любят хоккей, это замечательно. Череповец – хоккейный город. Людям нравятся игроки «Северстали», им нравятся все, кто входит в команду, они поддерживают команду.

Побеждаем мы или проигрываем – я чувствую, что болельщики здесь, чтобы поддержать нас, и это вдохновляет, – сказал Грегуар.