Грегуар о России: «Здесь любят хоккей, это замечательно. Череповец – хоккейный город, побеждаем мы или проигрываем – я чувствую, что болельщики здесь, чтобы поддержать нас, это вдохновляет»
Томас Грегуар отметил, что России любят хоккей.
Защитник «Северстали» Томас Грегуар поделился впечатлениями от выступления в России.
Канадский хоккеист проводит первый сезон в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Какое у вас впечатление от людей в России?
– Люди здесь любят хоккей, это замечательно. Череповец – хоккейный город. Людям нравятся игроки «Северстали», им нравятся все, кто входит в команду, они поддерживают команду.
Побеждаем мы или проигрываем – я чувствую, что болельщики здесь, чтобы поддержать нас, и это вдохновляет, – сказал Грегуар.
