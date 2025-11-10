Янни Калдис: «Стиль «Северстали» не поменялся с прошлого сезона. У нас молодая команда, ребята стали на год старше и стали играть еще лучше. Тренер внес небольшие изменения, ключевые наработки остались»

Янни Калдис: стиль «Северстали» не поменялся с прошлого сезона.

Защитник «Северстали » Янни Калдис ответил на вопрос об изменениях в игре команды в нынешнем сезоне.

8 ноября клуб обыграл «Шанхай » в Санкт-Петербурге со счетом 4:2. «Северсталь» идет 3-й на Западе с 32 очками в 24 играх сезона.

«Наш стиль с прошлого сезона не поменялся. У нас молодая команда, ребята стали на год старше и стали играть еще лучше. Мы стали больше забрасывать всей командой, и теперь нас не тащит только одно звено.

На предсезонке тренер внес небольшие изменения, ключевые наработки остались.

Среди наших плюсов не могу не отметить болельщиков, которых в Санкт-Петербурге у нас много. Очень надеюсь, что в других гостевых играх с «Шанхаем» и СКА у нас будет такая поддержка», – сказал Калдис .