Ушнев о Китае: «Еда удивляла, особенно рис, спустя неделю устаешь его есть. Всюду были резкие запахи, китайцы смотрели на меня, как на инопланетянина, пытались незаметно сфотографировать»

Ушнев о Китае: очень удивляла местная еда, особенно рис.

Защитник Никита Ушнев поделился воспоминаниями об игре за китайский «Ценг Тоу ».

– Какие впечатления у вас остались от игры в Китае?

– Меня очень удивляла местная еда, особенно рис. Он вкусный, но спустя неделю ты просто устаешь его есть. В городе всюду были резкие запахи, а китайцы смотрели на меня, как на инопланетянина, и постоянно пытались незаметно сфотографировать. В такой обстановке ты чувствуешь себя суперзвездой.

Из всего Китая мне больше всего понравился Шанхай – это очень европейский город. Пекин более китайский, но тоже очень красивый и удобный для туристов. А вот, где мы играли и жили с «Ценг Тоу» (имеется в виду город Цзилинь – Спортс”), было непросто.

Один раз у нас был перелет порядка 37 часов. Команда опоздала на самолет, мы полетели через Цзилинь в Шанхай, оттуда в Пекин, затем в Москву и еще какой-то город. Прилетели за четыре часа до начала матча. Сейчас я бы сказал: «Вы чего? Мне такое не надо, до свидания», но тогда воспринимал все нормально, – сказал Ушнев.