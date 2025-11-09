  • Спортс
  • Ушнев о Китае: «Еда удивляла, особенно рис, спустя неделю устаешь его есть. Всюду были резкие запахи, китайцы смотрели на меня, как на инопланетянина, пытались незаметно сфотографировать»
Ушнев о Китае: «Еда удивляла, особенно рис, спустя неделю устаешь его есть. Всюду были резкие запахи, китайцы смотрели на меня, как на инопланетянина, пытались незаметно сфотографировать»

Защитник Никита Ушнев поделился воспоминаниями об игре за китайский «Ценг Тоу».

– Какие впечатления у вас остались от игры в Китае?

– Меня очень удивляла местная еда, особенно рис. Он вкусный, но спустя неделю ты просто устаешь его есть. В городе всюду были резкие запахи, а китайцы смотрели на меня, как на инопланетянина, и постоянно пытались незаметно сфотографировать. В такой обстановке ты чувствуешь себя суперзвездой.

Из всего Китая мне больше всего понравился Шанхай – это очень европейский город. Пекин более китайский, но тоже очень красивый и удобный для туристов. А вот, где мы играли и жили с «Ценг Тоу» (имеется в виду город Цзилинь – Спортс”), было непросто.

Один раз у нас был перелет порядка 37 часов. Команда опоздала на самолет, мы полетели через Цзилинь в Шанхай, оттуда в Пекин, затем в Москву и еще какой-то город. Прилетели за четыре часа до начала матча. Сейчас я бы сказал: «Вы чего? Мне такое не надо, до свидания», но тогда воспринимал все нормально, – сказал Ушнев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Никита Ушнев
logoЦенг Тоу
logoВХЛ
logoКХЛ
еда
