Бедард набрал 1+2 в матче с «Детройтом» и вышел на 1-е место в гонке бомбардиров НХЛ. У форварда «Чикаго» 25 очков в 16 играх

Коннор Бедард набрал 1+2 с «Детройтом» и идет 1-м в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Чикаго » Коннор Бедард забросил шайбу и сделал 2 передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом » (5:1).

20-летний канадец продлил результативную серию до 8 игр (7+11 на отрезке). Всего в сезоне-2025/26 он набрал 25 (9+16) очков в 16 играх при полезности «+10».

Первый номер драфта-2023 вышел на чистое 1-е место в гонке бомбардиров лиги.

Второе место делят форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон (24 (12+12) балла в 15 матчах) и первый номер драфта-2024 Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 24 (10+14) очка в 16 играх).