Егор Савиков: «Благодарен «Спартаку», что дал мне первый шаг в большой хоккей. У меня не осталось обид. Был неприятный момент, но я все это отпустил сразу же»

Савиков о «Спартаке»: у меня не осталось никаких обид.

Защитник СКА Егор Савиков высказался касательно обмена из «Спартака».

В межсезонье Савиков, права на которого принадлежали «Спартаку», не смог договориться с клубом о новом контракте. В октябре «красно-белые» обменяли права на защитника в СКА.

«Во всей этой ситуации все зависело не от меня. Я лишь отмечу, что у меня не осталось никаких обид. Напротив, я очень благодарен «Спартаку» за то, что они мне дали первый шаг в большой хоккей.

Да, был неприятный момент, но я все это отпустил сразу же. У меня не осталось ничего, кроме благодарности в отношении «Спартака », – сказал Савиков.