КХЛ о 73-летии Тимченко: «Он 13 лет возглавляет совет директоров, за это время лига стала одним из флагманов российского спорта. Желаем неиссякаемой энергии и новых побед»

КХЛ поздравила Геннадия Тимченко с днем рождения.

«9 ноября отмечает день рождения председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Николаевич Тимченко. Ему исполнилось 73 года.

Геннадий Николаевич возглавляет совет директоров КХЛ на протяжении 13 лет. За это время лига укрепила свои позиции, став одним из флагманов российского спорта.

Под его руководством КХЛ демонстрирует устойчивое развитие: реализуется стратегия лиги, повышается конкурентность чемпионата, строятся современные арены и растет зрительский интерес.

Авторитет Геннадия Николаевича и признание его профессионализма со стороны клубов, партнеров и общественности являются важным фактором в работе лиги. Его готовность к диалогу и системная работа создают основу для конструктивного взаимодействия между всеми участниками лиги.

Континентальная хоккейная лига желает Геннадию Николаевичу крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых значимых побед во всех начинаниях. Нет сомнений, что под его руководством лига будет и впредь уверенно двигаться вперед, покоряя новые высоты», – говорится на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ.