Макдэвид об «Эдмонтоне» после 1:9 от «Колорадо»: «Все выглядели вялыми, начиная с меня как лидера. Возможно, не хватило энергии и эмоций. Нам нужно прибавить»

Коннор Макдэвид ожидает, что «Эдмонтон» прибавит после 1:9 от «Колорадо».

«Эдмонтон» проиграл «Колорадо » в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (1:9). Поражение на своей арене с разницей в 8 шайб стало для «Ойлерс» первым с января 2009 года (тогда проиграли «Баффало» – 2:10).

С 16 очками в 16 играх «Эдмонтон » идет на 13-м месте в Западной конференции.

«Мы все выглядели вялыми, начиная с меня как лидера. Возможно, не хватило энергии и эмоций. Нам нужно найти способ вернуть их в нашу игру.

Мы говорим о том, что каждый должен внести свой вклад. Даже если кому-то несвойственно действовать в агрессивном стиле, все равно нужно постараться.

Всем нужно прибавить и привносить больше – эмоционально, физически и в плане игры в целом. Я ожидаю, что завтрашний день сложится для нас удачнее.

Думаю, у всех в раздевалке есть уверенность, что мы разберемся с ситуацией. Тем не менее, нам пора начать показывать хорошую игру. Все начинается с хорошего старта и идет своим чередом.

Вчерашний вечер – отличное предупреждение для команды о том, что происходит, когда ты не готов играть», – сказал Макдэвид .

В следующем матче «Эдмонтон» примет «Коламбус» (10 ноября, начало по московскому времени – 11 ноября в 04:30).