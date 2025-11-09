ЦСКА поздравил Тимченко с днем рождения: «Благодарим за все, что вы сделали ради процветания российского хоккея. Желаем, чтобы вы и далее добивались побед на этом пути!»
ЦСКА поздравил председателя совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко с днем рождения
Сегодня, 9 ноября, ему исполнилось 73 года.
«Уважаемый Геннадий Николаевич! Хоккейный клуб ЦСКА поздравляет вас с днем рождения!
Благодарим за все, что вы уже сделали ради процветания российского хоккея. Желаем, чтобы и далее вы добивались побед на этом пути!
Здоровья вам и вашим близким!» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.
