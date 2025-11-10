Кросби встретился с Копитаром после матча «Питтсбурга» и «Лос-Анджелеса» и подарил ему свой свитер. Этот сезон – последний для капитана «Кингс» в НХЛ
Сидни Кросби встретился с Анже Копитаром и подарил ему свой свитер.
Сидни Кросби встретился с Анже Копитаром после матча «Питтсбурга» и «Лос-Анджелеса» в регулярном чемпионате НХЛ (2:3).
38-летний капитан «Пингвинс» подарил 38-летнему капитану «Кингс» свой свитер.
Копитар ранее объявил, что этот сезон НХЛ (20-й в его карьере) станет для него последним в лиге.
Он выступает за «Кингс» с 2006 года и дважды выиграл Кубок Стэнли вместе с командой (2012, 2014).
Фото: Gino Hard
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости