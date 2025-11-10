Капризов забросил 10-ю шайбу в сезоне – в пустые ворота «Калгари». У него 22 очка в 17 играх

Кирилл Капризов забросил 10-ю шайбу в сезоне – в пустые ворота «Калгари».

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов поразил пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари » (2:0).

На счету 28-летнего россиянина стало 22 (10+12) очка в 17 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3».

Сегодня Капризов (18:22, «+1») реализовал 1 бросок в створ из 2, сделал 2 блока, допустил 3 потери и получил малый штраф.