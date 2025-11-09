Дюбуа выбыл на 3-4 месяца из-за травмы. Форвард «Вашингтона» перенес операцию
Пьер-Люк Дюбуа выбыл на длительный срок.
Нападающий «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа выбыл на 3-4 месяца из-за травмы.
Форвард получил повреждение нижней части тела 1 ноября в матче с «Айлендерс». 27-летний Дюбуа ушел с площадки в конце первого периода в результате столкновения с форвардом клуба с Лонг-Айленда Жаном-Габриелем Пажо после вбрасывания.
Это второе повреждение у Дюбуа в текущем сезоне. Он провел 6 матчей в этом регулярном чемпионате и не набрал очков.
«Нападающий «Кэпиталс» Пьер-Люк Дюбуа перенес операцию 7 ноября в связи с травмами мышц живота и приводящих мышц.
Ожидается, что из-за характера операции Дюбуа пропустит 3-4 месяца», – сообщила пресс-служба «Вашингтона».
