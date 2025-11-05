Дрегер о травме Дюбуа: «Вашингтон» изучит рынок обменов, но пока воспользуется внутренними резервами. Макмайкла уже перевели в центр»
Инсайдер TSN Даррен Дрегер считает, что «Вашингтон» заменит Пьера-Люка Дюбуа внутренними резервами. Ранее 27-летний центрфорвард выбыл на неопределенный срок из-за травмы.
«Очевидно, что быстро решить эту проблему невозможно. Я знаю, что Пьер-Люк Дюбуа скоро получит второе мнение, чтобы убедиться, что план его восстановления составлен правильно. Предполагается, что он еще вернется в этом сезоне, но пропустит значительное количество времени.
«Вашингтон», конечно, изучит рынок обменов, но им нужно быть осторожными с обменом активов, держа в уме наступление новой эпохи после ухода Александра Овечкина. Пока они попытаются заполнить пустоту внутренними резервами.
Коннор Макмайкл – природный центр. Его уже перевели на эту роль, и я ожидаю, что Спенсер Карбери тоже внимательно к нему присмотрится», – сказал Дрегер.
Овечкин не забивает, у «Вашингтона» 4 поражения подряд. Что вообще происходит?