Дрегер о травме Дюбуа: «Вашингтон» изучит рынок обменов, но пока воспользуется внутренними резервами. Макмайкла уже перевели в центр»

«Вашингтон» не планирует обмены после травмы Пьера-Люка Дюбуа.

Инсайдер TSN Даррен Дрегер считает, что «Вашингтон » заменит Пьера-Люка Дюбуа внутренними резервами. Ранее 27-летний центрфорвард выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

«Очевидно, что быстро решить эту проблему невозможно. Я знаю, что Пьер-Люк Дюбуа скоро получит второе мнение, чтобы убедиться, что план его восстановления составлен правильно. Предполагается, что он еще вернется в этом сезоне, но пропустит значительное количество времени.

«Вашингтон», конечно, изучит рынок обменов, но им нужно быть осторожными с обменом активов, держа в уме наступление новой эпохи после ухода Александра Овечкина . Пока они попытаются заполнить пустоту внутренними резервами.

Коннор Макмайкл – природный центр. Его уже перевели на эту роль, и я ожидаю, что Спенсер Карбери тоже внимательно к нему присмотрится», – сказал Дрегер.

