  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дрегер о травме Дюбуа: «Вашингтон» изучит рынок обменов, но пока воспользуется внутренними резервами. Макмайкла уже перевели в центр»
1

Дрегер о травме Дюбуа: «Вашингтон» изучит рынок обменов, но пока воспользуется внутренними резервами. Макмайкла уже перевели в центр»

«Вашингтон» не планирует обмены после травмы Пьера-Люка Дюбуа.

Инсайдер TSN Даррен Дрегер считает, что «Вашингтон» заменит Пьера-Люка Дюбуа внутренними резервами. Ранее 27-летний центрфорвард выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

«Очевидно, что быстро решить эту проблему невозможно. Я знаю, что Пьер-Люк Дюбуа скоро получит второе мнение, чтобы убедиться, что план его восстановления составлен правильно. Предполагается, что он еще вернется в этом сезоне, но пропустит значительное количество времени.

«Вашингтон», конечно, изучит рынок обменов, но им нужно быть осторожными с обменом активов, держа в уме наступление новой эпохи после ухода Александра Овечкина. Пока они попытаются заполнить пустоту внутренними резервами.

Коннор Макмайкл – природный центр. Его уже перевели на эту роль, и я ожидаю, что Спенсер Карбери тоже внимательно к нему присмотрится», – сказал Дрегер.

Овечкин не забивает, у «Вашингтона» 4 поражения подряд. Что вообще происходит?

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
травмы
logoПьер-Люк Дюбуа
logoВашингтон
logoДаррен Дрегер
возможные переходы
logoСпенсер Карбери
TSN
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дюбуа выбыл на длительный срок. Форвард «Вашингтона» травмировался в матче с «Айлендерс»
3 ноября, 17:22
Карбери о «Вашингтоне» после 1:3 от «Айлендерс»: «Мы потеряли Дюбуа и потом ничего не сумели придумать. Не смогли вернуться в игру после перекройки звеньев»
1 ноября, 07:30
Главные новости
Якубов о Разине: «Его высказывания по Кузнецову – эпатажные. Он не самый мягкий тренер, но прошел все этажи нашего хоккея и выиграл Кубок – имеет право»
12 минут назад
Ларионов о травме Романова: «Грязный фол, Зайцев поехал разбираться. Не хотим, чтобы начинались кулачные бои, когда кровь идет и зубы вылетают – на матч приходят семьи с детьми»
26 минут назад
КХЛ показала игровые свитеры к Матчу звезд-2026: «Точное попадание в цвета региона – одна из важных черт джерси»
56 минут назадФото
КХЛ. «Амур» принимает «Авангард», «Металлург» в гостях у «Адмирала», «Трактор» против «Нефтехимика», «Барыс» сыграет с «Салаватом»
сегодня, 09:31Live
Перри провел 1400-й матч в регулярках НХЛ – 4-й результат среди действующих игроков. Больше только у Овечкина, Бернса и Копитара
сегодня, 08:45
«Питтсбург» вызвал Мурашова в НХЛ. У 21-летнего вратаря 93,1% сэйвов за 7 матчей в сезоне АХЛ
сегодня, 08:21
Кучеров вошел в топ-100 лучших бомбардиров в истории НХЛ. Форвард «Тампы» вытеснил оттуда Проппа – 1005 очков против 1004
сегодня, 07:30
Готье набрал 3+1 в матче с «Флоридой» и делит лидерство в гонке снайперов НХЛ с 10 шайбами. Он стал 4-м среди самых молодых авторов хет-трика из «Анахайма»
сегодня, 06:58
Макдэвид возглавил гонку бомбардиров НХЛ, набрав 1+1 в матче с «Далласом». У него 21 очко в 15 играх, Маккиннон и Шайфли с 20 делят 2-е место
сегодня, 06:45
Кучеров забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо». У него 11 очков в 11 играх
сегодня, 06:34Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Морозов о шансах КХЛ обойти РПЛ по посещаемости: «Мы не конкуренты, занимаемся своим делом. Наша стратегия приносит плоды – аудитория растет»
39 минут назад
Зибанежад про 6 подряд поражений «Рейнджерс» дома: «Это расстраивает, никто не хочет побеждать больше нас. Моментов много, шайба обязана заходить в ворота»
сегодня, 09:35
Конюшков о «Торпедо» при Исакове: «Больше отрабатываем позиционную оборону и обращаем внимание на детали. У тренера есть свой взгляд на игру»
сегодня, 09:14
НХЛ о засчитанном голе «Миннесоты», несмотря на промах Юханссона по воротам: «Действия вратаря привели к их смещению до того, как шайба пересекла лицевую линию»
сегодня, 08:34Видео
Президент КХЛ Морозов об отстранении Ивана Морозова на месяц за кокаин: «Хорошо отработали юристы, все‑таки ему грозило 4 года. Ждем его в строю в самое ближайшее время»
сегодня, 07:55
Даути стал рекордсменом «Лос-Анджелеса» по голам среди защитников (162), обогнав Блэйка
сегодня, 07:45
Рантанен – 4-й финский игрок в истории НХЛ с 300+ шайбами за карьеру. Он присоединился к Курри, Селянне и Олли Йокинену
сегодня, 07:15
Знаете, сколько индивидуальных наград взял Овечкин в НХЛ? Тогда вам в наш спецпроект
сегодня, 06:00Тесты и игры
Барбашев забросил 4-ю шайбу в сезоне и принес «Вегасу» победу над «Детройтом» (1:0). У форварда 11 очков в 12 играх
сегодня, 05:45Видео
Гребенкин забил 1-й гол в НХЛ в матче с «Монреалем». У него 3 очка в 9 играх за «Филадельфию» в сезоне
сегодня, 04:35Видео