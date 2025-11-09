Разин о том, что не сыграли на ноль с «Барысом»: «А смысл? Захотели себе проблем немножко создать, создали. Мы не ищем легких путей»

Андрей Разин подвел итоги матча «Металлурга» с «Барысом».

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин высказался после матча против «Барыса » (4:1).

– Четыре забили, но одну пропустили, чего опять не хватило, чтобы на ноль сыграть?



– А смысл?

– Я думаю, так бы порадовали Смолина.

– Ну, мы захотели сами себе проблем немножко создать, мы создали. Мы не ищем легких путей, наверное, я так могу ответить.

– 40 минут действовали, не то что идеально, мне кажется, супер идеально, потому что соперника без шайбы оставляли. Постоянный фочек, давление. В третьем периоде чуть-чуть успокоились?

– У нас там пара защитников решила, что надо выйти 1 в 0, забить гол, вот с этого начались проблемы.

– А в целом можно кого-то выделить персонально или все-таки это хорошая командная работа и победа?

– Каждый выполнял свою работу, кто забивал до этого, они сегодня и забили. Кто в меньшинстве хорошо играл, они сегодня в меньшинстве отстояли, – сказал Разин.

«Металлург» одержал 4-ю победу подряд – 4:1 с «Барысом». Толчинский сделал дубль и прервал серию из 11 игр без голов