Россия U20 выиграла Кубок Будущего, обыграв Беларусь U20 в финале – 4:0. Россия U18 победила Казахстан U20 в матче за 3-е место
Молодежная сборная России выиграла Кубок Будущего-2025.
Молодежная сборная России обыграла команду Беларуси U20 в решающием матче Кубка Будущего в Санкт-Петербурге.
Игра завершилась со счетом 4:0. Российская команда выиграла турнир.
Голами в составе сборной России отметились Малик Саберзянов, Роман Лутцев, Александр Плесовских и Вадим Дудоров. Форвард «Салавата» Александр Жаровский сделал 3 передачи.
Россия U20 – Беларусь U20 – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
1:0 – 13 Саберзянов (Жаровский, Полтавчук)
2:0 – 15 Лутцев (Федоров, Жаровский), ГБ
3:0 – 22 Плесовских (Саберзянов, Жаровский)
4:0 – 59 Дудоров (Федоров), ПВ
Ранее сборная России U18 обыграла сборную Казахстана U20 (2:0) в матче за третье место на Кубке Будущего.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ФХБ
