Тренер России U20 Миронов о 4:0 с Беларусью: «Выиграли Кубок Будущего, это приятно. Особенно в финальной игре с таким счетом. Были проблемы, но в целом мы преодолели их»

Тренер сборной России U20 высказался о победе на Кубке Будущего.

Главный тренер молодежной сборной России (U20) Андрей Миронов высказался после победы в матче против Беларуси U20 на Кубке Будущего.

Российская команда обыграла молодежную сборную Беларуси в финальном матче со счетом 4:0 и выиграла Кубок Будущего. Третье место на турнире заняла юниорская сборная России (U18).

– Выиграли турнир, это приятно. Особенно в финальной игре с таким счетом. Вратарь молодец, отыграл на ноль. Не сплошной, но позитив.

Были проблемы, но в целом мы преодолели их. Есть над чем работать каждую игру.

– Какая сборная больше всего проблем доставила?

– Если соперников оценивать, все достойные. Но, наверное, самая тяжелая игра была с нашими ребятами – U18, – сказал Миронов.

