Савиков о Комтуа: «Он умеет залезть под кожу, это его лучшее качество. Если он выводит соперника на нервы, значит, он хороший игрок. Это часть хоккея, нет претензий к нему»

Егор Савиков: Комтуа умеет залезть под кожу.

Защитник СКА Егор Савиков высказался о манере игры канадского нападающего московского «Динамо » Максима Комтуа .

СКА в субботу обыграл «Динамо» со счетом 3:2. Савиков стал автором передачи в эпизоде с победным голом. В первом периоде он вступил в стычку с Комтуа. Оба в итоге были наказаны малым штрафом за удар клюшкой.

«Да, он умеет залезть под кожу. Это его самое лучшее качество. Если он выводит соперника на нервы, значит, он хороший игрок. Это часть хоккея, нет претензий к нему.

После нашей с ним стычки я проснулся, в следующей же смене вернул ему должок», – сказал Савиков.