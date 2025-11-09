  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Савиков о Комтуа: «Он умеет залезть под кожу, это его лучшее качество. Если он выводит соперника на нервы, значит, он хороший игрок. Это часть хоккея, нет претензий к нему»
2

Савиков о Комтуа: «Он умеет залезть под кожу, это его лучшее качество. Если он выводит соперника на нервы, значит, он хороший игрок. Это часть хоккея, нет претензий к нему»

Егор Савиков: Комтуа умеет залезть под кожу.

Защитник СКА Егор Савиков высказался о манере игры канадского нападающего московского «Динамо» Максима Комтуа.

СКА в субботу обыграл «Динамо» со счетом 3:2. Савиков стал автором передачи в эпизоде с победным голом. В первом периоде он вступил в стычку с Комтуа. Оба в итоге были наказаны малым штрафом за удар клюшкой.

«Да, он умеет залезть под кожу. Это его самое лучшее качество. Если он выводит соперника на нервы, значит, он хороший игрок. Это часть хоккея, нет претензий к нему.

После нашей с ним стычки я проснулся, в следующей же смене вернул ему должок», – сказал Савиков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РИА Новости»
logoМаксим Комтуа
logoКХЛ
logoЕгор Савиков
РИА Новости
logoДинамо Москва
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Максим Комтуа: «В КХЛ сталкиваюсь с грязной игрой чаще, чем в Северной Америке. Многие российские хоккеисты играют на грани, но чаще всего удаляют легионеров»
31 октября, 21:05
«Месси – лучший игрок всех времен, какие могут быть споры? У Роналду величайшая трудовая этика, а Лео одарен талантом». Хоккеист «Динамо» Комтуа о футболистах
31 октября, 13:32
Кудашов о 5:1 с «Шанхаем»: «Игра могла повернуться как в одну, так и в другую сторону. Здесь очень плотные матчи, похожи на плей‑оффные серии»
28 октября, 21:59
Главные новости
НХЛ. «Детройт» против «Чикаго», «Питтсбург» играет с «Лос-Анджелесом», «Каролина» сыграет с «Торонто», «Миннесота» встретится с «Калгари», «Юта» против «Оттавы»
сегодня, 19:00Live
Малкин набрал 21-е очко в сезоне – передача в матче с «Лос-Анджелесом». У него 3+18 в 17 играх
28 минут назад
Ушнев о Китае: «Еда удивляла, особенно рис, спустя неделю устаешь его есть. Всюду были резкие запахи, китайцы смотрели на меня, как на инопланетянина, пытались незаметно сфотографировать»
48 минут назад
Егор Савиков: «Благодарен «Спартаку», что дал мне первый шаг в большой хоккей. У меня не осталось обид. Был неприятный момент, но я все это отпустил сразу же»
сегодня, 19:14
Сергей Черкас: «СКА наконец-то обретает лицо. Очень понравилась игра с «Динамо». Когда надо было, команда играла по счету, когда надо было – автобус»
сегодня, 18:52
«Трактор» сократил Светлакову контракт с 70 до 42 млн рублей ради подписания Кравцова («Матч ТВ»)
сегодня, 18:18
Ротенберг о победе молодежки: «Кубок Будущего – важный элемент системной работы по подготовке нового поколения российских хоккеистов. Вперед, Россия! 🇷🇺🙏❤️»
сегодня, 17:43
Мурашов дебютирует в НХЛ в матче «Питтсбурга» против «Лос-Анджелеса»
сегодня, 17:31
Россия U20 выиграла Кубок Будущего, обыграв Беларусь U20 в финале – 4:0. Россия U18 победила Казахстан U20 в матче за 3-е место
сегодня, 16:54
КХЛ о 73-летии Тимченко: «Он 13 лет возглавляет совет директоров, за это время лига стала одним из флагманов российского спорта. Желаем неиссякаемой энергии и новых побед»
сегодня, 16:26
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Черкас: «У СКА появилась дисциплина, в матче с «Динамо» не было дурацких удалений. Клуб стал более качественно играть, не совершать опрометчивые действия»
17 минут назад
Гальченюк об «Амуре»: «Мы тигры, это о многом говорит. Именно в этом наша сила. Таблица плотная, надо продолжать максимально цепляться за очки»
36 минут назад
Лутцев о Кубке Будущего: «Всегда приятно играть за сборную России. Международный турнир получился, болельщики очень хорошо поддерживали нас»
сегодня, 18:42
Тренер Беларуси U20 Михалев о 0:4: «Мы мало бросали, всплески были, но нас сразу же остужали. Видно было, что Россия могла прибавить в любой момент, а мы играли уже на пределе»
сегодня, 18:31
Савиков о 3:2 с «Динамо»: «Очень важная победа для СКА. Если анализировать последние матчи, можно отметить, что рабочая этика изменилась, стали выгрызать моменты. Отсюда и результат»
сегодня, 17:58
Тренер России U20 Миронов о 4:0 с Беларусью: «Выиграли Кубок Будущего, это приятно. Особенно в финальной игре с таким счетом. Были проблемы, но в целом мы преодолели их»
сегодня, 17:17
Разин о 4:1: «Металлург» победил заслуженно. Два периода практически не давали «Барысу» шансов, в третьем пропустили ненужный гол. Соперник побежал, но мы выстояли»
сегодня, 16:38
Знаете, сколько индивидуальных наград взял Овечкин в НХЛ? Тогда вам в наш спецпроект
сегодня, 16:30Тесты и игры
Дмитрий Губерниев: «Дорофеев – ярчайшее открытие сезона. Он очень умный и тонко чувствующий партнеров человек»
сегодня, 15:57
Кравец после 1:4 от «Металлурга»: «Нужно искать пути для побед над таким соперником. Для этого надо лучше готовиться и понимать, что играть нужно 60 минут, а не один или полтора периода»
сегодня, 15:49