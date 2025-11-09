Кравец после 1:4 от «Металлурга»: «Нужно искать пути для побед над таким соперником. Для этого надо лучше готовиться и понимать, что играть нужно 60 минут, а не один или полтора периода»

Михаил Кравец подвел итоги матча «Барыса» с «Металлургом».

Главный тренер «Барыса » Михаил Кравец высказался после матча против «Металлурга » (1:4).

«Хоккей складывается из ключевых моментов. В первом периоде был момент: выход один в ноль, забивай – и было бы совершенно другое настроение.

Затем не очень хорошая игра во втором отрезке: всего 46 секунд держали шайбу в чужой зоне, проигрывали борьбу. А с такой командой нужно проявлять характер, вытаскивать из себя все, что есть, и не допускать тех ошибок, которые мы допустили.

Третий период мы достойно отыграли, хорошо шли в давление. Понятно, что соперник ведет в счете и уже играет от обороны, но мы настойчиво действовали, были моменты, чтобы забить. За сегодняшнюю игру у одного нападающего было три голевых момента, но все их не использовали.

Уступили сильной команде. Нужно искать пути для побед над таким соперником. Для этого надо лучше готовиться и понимать, что играть нужно 60 минут, а не один или полтора периода.

Хотя в меньшинстве отыграли достойно и не дали одной из лучших бригад большинства забить. Это тоже важно. Хотелось бы, чтобы лучше работало наше большинство, но не всегда это получается», – сказал Кравец.