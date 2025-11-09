Разин о 4:1: «Металлург» победил заслуженно. Два периода практически не давали «Барысу» шансов, в третьем пропустили ненужный гол. Соперник побежал, но мы выстояли»
Андрей Разин высказался об игре «Металлурга» против «Барыса».
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги матча против «Барыса» (4:1).
«Считаю, что победили заслуженно. Два периода практически не давали сопернику шансов. В третьем пропустили ненужный гол.
«Барыс» побежал, но хорошо, что мы выстояли: сыграли грамотно, забили четвертый гол.
Пока не планировали давать шанс сыграть Джелал-Ад-Дину Амирбекову, он и так много играет в ВХЛ», – сказал Разин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости