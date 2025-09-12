Дриджер о России: «Люди здесь добрые, очень любят хоккей – даже больше, чем в Канаде. Удивило, насколько вкусная здесь еда»

Крис Дриджер заявил, что россияне очень добрые и любят хоккей.

– Что больше всего удивило вас за два месяца в России?

– Честно говоря, меня удивило, насколько вкусная здесь еда. Да, еда действительно отличная. Очень свежая. Наверное, я не совсем понимал, чего ожидать, но знал, что будет сильно отличаться.

И я был очень приятно удивлен едой. Еще – и я слышал об этом раньше – люди здесь очень добрые. В России много хороших людей, и это очень приятно видеть.

Что еще меня удивило – я не осознавал, насколько сильно русские люди любят хоккей. Когда я просто гуляю по Челябинску, дети могут остановить меня даже по дороге в магазин и попросить фото или автограф. Это очень здорово – видеть, насколько сильно люди здесь любят хоккей.

Это похоже на мою родную страну, Канаду , но я бы сказал, что как будто бы даже больше любят. У меня не было какой-то звездной карьеры в НХЛ или чего-то подобного, и в Канаде меня на улице не останавливают.

А здесь, еще до того, как я сыграл хоть одну игру, мы приехали с женой в Челябинск, и люди уже просили сфотографироваться с моей женой, со мной, – заявил вратарь «Трактора ».

