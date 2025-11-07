Губернатор Челябинской области: «Дерби «Металлурга» с «Трактором» – одно из важных событий для региона и страны, оно украшает турнир. Главная цель для наших клубов – Кубок Гагарина»
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер высказался о дерби между «Трактором» и «Металлургом».
«Мне кажется, дерби между «Металлургом» и «Трактором» – это одно из важных событий и для региона, и, конечно, для страны. У нас яркие болельщики и в Челябинске, и в Магнитогорске. Это такое региональное дерби, которое украшает весь турнир.
Причем это всегда принципиальное соперничество, это тоже очень важно, потому что школы «Трактора» и «Металлурга» очень сильные. Каждый воспитывает настоящих патриотов своего клуба.
Поэтому здорово, когда в регионе две таких сильных команды, это всегда праздник для болельщиков. Конечно, для наших клубов главная цель – это Кубок Гагарина», – сказал Текслер.
Магнитогорский «Металлург» – трехкратный обладатель Кубка Гагарина. Челябинский «Трактор» пока не выигрывал трофей.